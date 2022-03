Aldi will mehr Tierwohl: Es gibt noch viele Ungereimtheiten

Plus Der Discounter Aldi möchte ab 2030 nur noch Frischfleisch der Tierwohlstufen 3 und 4 verkaufen. Was sagen Landwirte aus dem Landkreis Donau-Ries?

Ab 2030 gibt es bei Aldi Frischfleisch nur noch aus den Haltungsstufen 3 und 4 der Initiative Tierwohl. Das hatte der Discounter im Juni vergangenen Jahres angekündigt. Landwirte aus dem Ries stehen dem Vorhaben aber mit gemischten Gefühlen gegenüber. Und was sagt Aldi selbst?