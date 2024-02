Landkreis Donau-Ries

Hoffnung auf neue Kinderärzte im Landkreis Donau-Ries

Wenn alles glatt läuft, könnte sich in diesem Gebäude auf dem Klostergelände in Reimlingen im kommenden Jahr ein Kinderarzt niederlassen. Bisher war darin die Praxis von Heilpraktiker Pater Wolfgang Hainz untergebracht.

Plus Wie geht es mit der Versorgung durch Kinderärzte im Landkreis Donau-Ries künftig weiter? Eine Antwort darauf könnte nun gefunden worden sein.

Von Bernd Schied

Ein Blick in die Zukunft der kinderärztlichen Versorgung im Landkreis Donau-Ries bereitet derzeit vielen Eltern Sorgen. Kommt es bald zu einem echten Mangel an Ärzten für ihren Nachwuchs, stellen sich nicht wenige die Frage. Anfang April beenden in Donauwörth zwei Mediziner ihre Tätigkeit und reißen damit eine erhebliche Lücke in die Versorgungskette. Geht die Entwicklung so weiter?

Im Ries ist derzeit die Situation noch ganz gut. Drei pädiatrische Fachpraxen mit vier Ärztinnen und Ärzten gibt es momentan. Aber wie lange hält dieser Zustand an? Zwei Praxisinhaber sind bereits im Rentenalter. Die Kinderärztin in Oettingen würde lieber heute als morgen ihren Ruhestand genießen, findet jedoch bis dato keine Nachfolgerin oder einen Nachfolger.

