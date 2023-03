Die Bevölkerung in Laub kämpft für einen Kindergarten im Ort

Plus Noch ist nicht klar, wie es mit dem Lauber Kindergarten weitergeht. Ein Bürger kann sich eine Unterschriftenaktion und ein Bürgerbegehren vorstellen.

Die Zukunft des Lauber Kindergartens war bei der Bürgerversammlung im katholischen Pfarrheim erwartungsgemäß eines der Hauptanliegen der rund 100 Besucher. Wie berichtet, geht es um einen Neubau vor Ort oder einen Umzug in eine zentrale Einrichtung ins benachbarte Schwörsheim. Im Juni will der Gemeinderat darüber entscheiden.