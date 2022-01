Munningen

06:30 Uhr

So geht es mit dem Kindergarten in Laub weiter

Der Kindergarten in Laub ist sanierungsbedürftig, verschiedene Optionen stehen im Raum.

Plus Der Munninger Gemeinderat hat diskutiert, wie es um den Kindergarten in Laub steht. Warum für manche Eltern eine Gruppe mit Schwörsheim nicht in Frage kommt.

Von Bernd Schied

Kompletter Neubau in Laub, Zusammenlegung der Gruppen aus Laub und Schwörsheim oder eine zentrale Einrichtung für alle drei Ortsteile? Über diese möglichen Alternativen einer künftigen Kinderbetreuung in Munningen hat der Gemeinderat unter Leitung von Vizebürgermeister Thomas Hertle in seiner ersten Sitzung im neuen Jahr ausführlich diskutiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen