Brandschutz im Lauber Kindergarten muss besser werden

Plus Eine Prüfung ergibt, dass der Brandschutz im Lauber Kindergarten nicht ausreichend ist. Jetzt dürfen im Obergeschoss nur noch zehn Personen sein.

Von Bernd Schied

Im Zusammenhang mit dem Lauber Kindergarten kommt auf die Gemeinde Munningen eine weitere Herausforderung zu. Das Gebäude entspricht nämlich nicht den brandschutztechnischen Anforderungen und muss deshalb dringend nachgerüstet werden. Die Mängel haben sich bei einer Prüfung durch das Kreisbauamt ergeben, wie Bürgermeister Dietmar Höhenberger im Gemeinderat erklärte. Kernpunkt ist die Anbringung einer Fluchttreppe aus dem Obergeschoss auf der Ostseite.

Entsprechende Angebote würden derzeit eingeholt, sagte Höhenberger, der noch auf weitere zu erledigende Aspekte verwies. So habe das Bauamt die Anweisung erteilt, dass sich im Obergeschoss „ab sofort“ maximal zehn Personen einschließlich Betreuungspersonal aufhalten dürften, bis ein zweiter Rettungsweg ausgewiesen sei. Darüber hinaus wurden dem Bürgermeister zufolge inzwischen in jedem Raum geforderte funkvernetzte Rauchwarnmelder angebracht. Als nächsten Schritt gelte es ein umfängliches Brandschutzkonzept für das in die Jahre gekommene Haus zu erstellen, das alle notwendigen Belange enthalte. Um die Änderungen vornehmen zu können, muss dem Landratsamt formal ein sogenannter Eingabeplan vorgelegt werden, was vom Gemeinderat bei zwei Gegenstimmen von Linda Heinrich und Dieter Schneele (beide Munningen) auch beschlossen wurde.

