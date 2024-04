Kreisstraße in Lierheim mehrere Wochen lang gesperrt

Verkehrsteilnehmer müssen ab dem 22. April eine Umleitung in Kauf nehmen. Die Kreisstraße DON10 wird zwischen Lierheim und Bahnübergang Möttingen gesperrt.

Aufgrund der Erneuerung des Hochwasserdurchlasses wird die Kreisstraße DON10 in Lierheim auf Höhe der Hausnummer 12 bis zum Bahnübergang in Richtung Möttingen vom 22. April bis voraussichtlich zum 17. Mai für den Verkehr voll gesperrt. Das teilt das Landratsamt am Montag mit. Die Umleitung ist dann ausgeschildert. (AZ)