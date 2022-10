Das Freundschaftshaus in Marienthal soll bis Februar 2023 fertig sein

Das Freundschaftshaus Marienthal nimmt weiter Form an, auch das Dorfwärme-Netzwerk steht vor dem Abschluss.

Etwas mehr als zwei Monate nach dem Richtfest nimmt das Freundschaftshaus in Marienthal an der Ahr weiter Form an: Die Außenfassade ist nahezu fertig, auch innen schreitet der Ausbau voran. Allgemein hat sich das Dorf komplett gewandelt – und ist nun bereit für die Zukunft.

Die ersten Marienthaler sind bereits zurück in ihren restaurierten Häusern, Aufbau-Koordinator Rolf Schmitt erwartet, dass die Marienthaler bis Februar die Notfall-Container nicht mehr benötigen werden, in denen sie momentan noch wohnen. "Das ging jetzt doch verhältnismäßig schnell", sagt Schmitt. Noch im August sei diese Entwicklung nicht absehbar gewesen, es habe viel Unsicherheit geherrscht.

Im Oktober verkleideten Günter Enßlin und fünf Kollegen die Fassade des Freundschaftshauses. Foto: Rolf Schmitt

Fast jedes der restaurierten Häuser ist mittlerweile auch mit dem Dorfwärme-Netzwerk verbunden, dazu wurden im Rahmen des Wiederaufbaus Glasfaser und neue Stromkabel gelegt. "Wenn man unter die Straßen guckt, hat man in Marienthal ein komplett neues Dorf", sagt Schmitt.

Mit der Dorfwärme soll sich Marienthal in Zukunft autark und umweltfreundlich selbst mit Wärme versorgen können. Bereits Anfang November sollen so die ersten Häuser beheizt werden, am 20. November folgt die offizielle Eröffnung des Projektes. Beim dazugehörigen Heizungsbauwerk fehlt lediglich der Speicher, das Heizhaus steht auf dem Dorfplatz direkt neben dem Freundschaftshaus des Landkreises Donau-Ries.

Günter Enßlin und Kollegen verkleideten im Oktober das Freundschaftshaus

Das soll laut Rolf Schmitt bis Februar 2023 "zu 99 Prozent" fertig sein. Im Oktober verkleidete der Möttinger Zimmerei-Inhaber Günter Enßlin mit fünf Kollegen die Außenfassade mit Lärchenholz, zuvor wurde bereits mit dem Innenausbau begonnen. Dafür wurde Gipskarton angebracht, nun folgen Dämmung, Fußbodenheizung und Estrich, die von Firmen vor Ort ausgeführt werden. Diese werden auch für Spachtel- und Malerarbeiten zuständig sein. "Damit ist das Haus von Donau-Rieser Seite fast fertig", sagt Enßlin im Gespräch mit dieser Redaktion.

Sowohl das Heiz- als auch das Freundschaftshaus stehen in Marienthal auf dem Dorfplatz. Dort möchte man sich im kommenden Jahr einem weiteren Projekt widmen, um das Dorfbild wieder freundlicher zu gestalten: "Wir planen auf dem Dorfplatz einen Kinderspielplatz mit einem Spielbach zu errichten", sagt Rolf Schmitt.