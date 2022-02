Marktoffingen

vor 52 Min.

Gemeinderat plant neues Baugebiet in Minderoffingen

Plus In Marktoffingen wurde am Montagabend ein städtebauliches Entwicklungskonzept für Minderoffingen aufgestellt. Was es damit auf sich hat.

Von Dominik Durner

Der Gemeinderat hat am Montagabend ein städtebauliches Entwicklungskonzept für den Ortsteil Minderoffingen aufgestellt. Unter dem Namen "Auf der Heide II" solle das Brachland zwischen dem Ortskern Minderoffingen und der neuen Siedlung geschlossen werden, sagte Bürgermeister Helmut Bauer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen