32-Jähriger schlägt 19-jährigen mit der Faust ins Gesicht

Bei einer Veranstaltung in Megesheim schlägt ein 32-Jähriger einem 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Dieser muss in das Krankenhaus gebracht werden.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Freitagabend, gegen 21.30 bei einer Veranstaltung in Megesheim gekommen. Laut Polizeibericht, stieß ein 32-Jähriger beim Vorbeigehen einen 19-Jährigen an, woraufhin er darauf angesprochen wurde. Der 32-Jährige drehte sich kommentarlos um und schlug dem jungen Mann mit der Faust ins Gesicht.

Mit einer Fraktur der Nase musste der Verletzte vom Rettungsdienst versorgt und in das Krankenhaus gebracht werden. (AZ)