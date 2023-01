Megesheim

05:50 Uhr

Der Hüttenbrand wird zum Dorffest in Megesheim

Helmut A. Binser ist Wiederholungstäter in Megesheim: Vor zehn Jahren legte er schon einmal einen umjubelten Auftritt in Megesheim hin.

Plus Der Musik-Kabarettist Helmut A. Binser präsentiert sein neues Programm in einer voll besetzten Megesheimer Turnhalle. Es geht um eine neue Diät und Tiny Häuser.

Von Toni Kutscherauer

Genau zehn Jahre ist es her, dass er einen umjubelten Auftritt beim Rieser Starkbieranstich hinlegte. Seitdem ist er regelmäßiger Gast in Megesheim und eine Art kleinkünstlerische Institution, der Musik-Kabarettist Helmut A. Binser. Wieder einmal ist der Oberpfälzer der Einladung der Kraterkultur Megesheim gefolgt, um den Besuchern in der voll besetzten Turnhalle sein aktuelles Programm zu präsentieren.

