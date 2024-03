Einbruch in Einfamilienhaus in Megesheim

Unbekannte hebeln die Haustüre eines Einfamilienhauses in Megesheim auf. Sie wollen einen Fernseher stehlen, stoßen jedoch eine Vase um, weshalb die Eigentürmerin aufwacht.

In ein freistehendes Einfamilienhaus im Steinharter Weg in Megesheim ist es am Freitagabend, um 23.30 Uhr zu einem Einbruch gekommen.

Der oder die unbekannten Täter hebelten dem Polizeibericht zufolge die Haustüre auf und wollten einen Fernseher entwenden. Dabei wurde jedoch eine Vase umgestoßen, weshalb die Hauseigentümerin, die im Schlafzimmer geschlafen hat, durch das Geräusch aufwachte.

Daraufhin stellten der oder die Täter den Fernseher im Flur ab und verließen das Haus ohne Beute. Der entstandene Sachschaden an der Türe liegt bei etwa 6000 Euro. (AZ)