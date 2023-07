Fahrverbot für 71-Jährigen in Megesheim mit 0,5 Promille

In einer Polizeikontrolle in Megesheim stellt sich heraus, dass ein Mann nicht nüchtern unterwegs ist. Das hat nun Konsequenzen.

Weil er an einem Samstagnachmittag in Megesheim mit 0,5 Promille Auto gefahren ist, muss ein 71-Jähriger mit einem Fahrverbot und Bußgeld rechnen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann gegen 16.40 Uhr in der Bugstraße eine Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 0,5 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. (AZ)