In Megesheim zieht am Sonntag der Gaudiwurm durch die Straßen

Es ist der Faschingshöhepunkt im Ries: In Megesheim rollt am kommenden Sonntag, 11. Februar, der Gaudiwurm durch die Straßen. Beginn ist um 14 Uhr. Der Umzug beginnt am Grabenfeld und bewegt sich über die Hauptstraße Richtung Wemding. Dann biegt er in den Munninger Weg Richtung Mehrzweckhalle ab. Die Gruppen werden vor dem Gasthaus zum Hirsch vorgestellt. Einige Details über die Teilnehmer sind bereits bekannt. So zieht eine Megesheimer Gruppe mit „Piraten-Olaf“ und dem sinkenden Schiff an den Zuschauern vorbei. Eine Fußgruppe stellt Barbie in der Box dar und auf einem Megseheimer wagen ist man zudem noch auf der Jagd nach Dr. Hollywood. Neben den Gruppen und Wagen sind Garden zu sehen und Guggenmusik zu hören. Ebenfalls dabei sind Elferrat, Prinzen und Faschingsfreunde aus nah und fern. Während des Umzugs ist Megesheim für den Durchgangsverkehr gesperrt. Ergänzende Infos zur Aufstellung und den einzelnen Gruppen gibt es auch im Internet unter www.mechasa.de. (AZ)