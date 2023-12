Neuer Kindergarten am alten Standort in Megesheim

In der Region sind Betreuungsplätze nötig. In Megesheim tagt der Gemeinderat wegen des Kindergartens sogar zwischen den Jahren. Wie sieht die Zwischenlösung aus?

Nicht wenige Kommunen im Ries sind derzeit dabei, sich auf die Anforderungen für die künftige Kinderbetreuung vorzubereiten. Manche Gemeinde denkt an Erweiterungen bestehender Einrichtungen, andere planen Neubauten. Die Herausforderungen sind groß, nicht zuletzt die finanziellen. Mitunter kommt die Schaffung nur eines Betreuungsplatzes umgerechnet auf 60.000 bis 70.000 Euro. Doch die Plätze mit den auf die Eltern zugeschnittenen Betreuungszeiten werden dringend benötigt, weil immer häufiger in den Familien Vater und Mutter einer Erwerbsarbeit nachgehen.

Auch in der Gemeinde Megesheim steht dieses wichtige Thema auf der Agenda. Es erschien Bürgermeister Karl Kolb so wichtig, dass er sogar zwischen den Feiertagen eine Gemeinderatssitzung anberaumte, um wichtige Weichen für ein entsprechendes Vorhaben zu stellen.

Megesheim errichtet ein neues Kindergartengebäude

Schon vor geraumer Zeit hatte sich der Gemeinderat darauf verständigt, in der Nordrieskommune ein neues Kindergartengebäude zu bauen. Offen blieb zunächst der Standort. Eine Idee sei es gewesen, so Kolb, das neue Domizil unmittelbar neben dem bestehenden zu errichten. Diese wurde jedoch inzwischen wieder verworfen.

In der jüngsten Sitzung machte das Gremium dann Nägel mit Köpfen und beschloss, den alten Kindergarten komplett abzureißen und einen neuen an gleicher Stelle zu errichten. In unmittelbarer Nähe zur Schule und zur Turnhalle sei der Standort einfach ideal, so der Bürgermeister. Während einer gut eineinhalbjährigen Bauzeit müssten die Kinder zwangsläufig in einem Ausweichquartier im Ort betreut werden. Als Übergangslösung kommt Kolb zufolge beispielsweise das alte Pfarrhaus infrage. Ob diese sich realisieren lasse, werde derzeit geprüft. Ohne gewisse Umbauten könne es dort allerdings nicht gehen. Erste Untersuchungen hierzu gebe es bereits.

Pfarrheim statt Containerlösung

Eine Containerlösung, die nicht selten in anderen Gemeinden bevorzugt wird, ist nach Auffassung des Gemeinderates für Megesheim aus Kostengründen keine Lösung. Sollte das Pfarrheim zum Zuge kommen, erfordere dies rund 100.000 Euro für entsprechende bauliche Veränderungen. Für die Anschaffung von Containern als Ersatzquartier würde die Gemeinde mindestens 400.000 Euro aufwenden müssen und wäre damit viel teurer.

Lesen Sie dazu auch

Der Bürgermeister weist auf einen großen Vorteil hin: „Wir stehen nicht unter Druck und können uns gewisse Zeit für die Vorbereitungen lassen.“ Die Planungsleistungen für den neuen Kindergarten gelte es europaweit auszuschreiben, was etwa ein Jahr dauern werde. Das neue Domizil für die Kinderbetreuung soll Räume für drei Gruppen erhalten – zwei Regelgruppen mit jeweils 25 Kindern sowie eine Krippengruppe mit zwölf Plätzen. Kolb und seine Gemeinderäte halten dies für ausreichend, weil sie damit rechnen, dass in einigen Jahren die Geburten innerhalb der Gemeinde wieder zurückgehen.

Nach derzeitigem Stand geht der Rathauschef von Kosten in Höhe von vier Millionen Euro brutto aus. Die staatlichen Zuschüsse könnten bei rund 1,8 Millionen Euro liegen.

Auf die Frage, welche Bauweise er bevorzuge, sagte Karl Kolb: „Das ist noch offen. Aber wenn es nach mir geht, auf keinen Fall aus Holz. Mauern und betonieren, fertig.“ Er wolle sich allerdings keiner Option verschließen. „Ich bin im Gemeinderat nur ein Mitglied von neun Mitgliedern.“ Eng abgestimmt werde das Projekt auch mit dem Landratsamt Donau-Ries.