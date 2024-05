Rettungshubschrauber landet: 75-Jähriger schwer verletzt

Schwer verletzt hat sich ein Mann am Dienstag in Megesheim. Er wollte seinen Rasenmäher reparieren.

Schwere Schnittverletzungen an seiner Hand hat sich ein 75-Jähriger in Megesheim zugezogen. Laut Polizeibericht wollte der Mann am Dienstag, gegen 10 Uhr, bei laufendem Motor seinen Rasenmäher reparieren.

Er befestigte den Rasenmäher dazu an der Werkbank und geriet aus Unachtsamkeit ins Mähwerk. Dabei zog er sich die schweren Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. (AZ)