Riesharmoniker begeistern bei Konzertabend in Megesheim

Gleich mehrere Formationen treten auf. Die "Oettinger Ukulele Gruppe" feierte sogar eine Premiere und spielte erstmals vor großem Publikum.

Die Riesharmoniker haben die Besucherinnen und Besucher in der Mehrzweckhalle in Megesheim bei einem fantastischen Konzertabend begeistert. Zum ersten Mal trat dort auch die „Oettinger Ukulele Gruppe“ auf. Unter dem Titel „Akkordeonmusik strahlt in den Alltag“ spielten die Riesharmoniker mit Strahlkraft für das Publikum. Die Zuhörer summten, klatschen und sangen immer wieder mit.

Das Jugendorchester unter der Leitung von Johannes Maurer startete mit "Ein Kompliment" der Sportfreunde Stiller in den Abend, nach einem Medley diverser Künstler und "Flowers" von Miley Cyrus. Natürlich mussten die Nachwuchsmusiker eine Zugabe spielen. Mit der Gruppe „Tobias und die Dienstagsfrauen“ unter der Leitung von Marion Höhenberger ging es dann auf eine musikalische Reise ins Land der Träume. Zu den Träumen gesellten sich noch Sänger, die das Rehragout besangen.

Gruppe "Mamakkordeon" der Riesharmoniker

Ein fester Bestandteil der Riesharmoniker ist schon seit langem die kleine Gruppe „Mamakkordeon“ um ihre engagierte Dirigentin Heike Stimpfle. Dabei handelt es sich um Musikantinnen, die leidenschaftliche Musik machen, aber die intensiven Proben aus familiären Gründen nicht mehr mitmachen können. Mit „Romatic Evergreens", "Caroline & Summerwine" sowie "1980 F" brachten sie die Mehrzweckhalle nochmal richtig in Schwung, bevor es dann in die Pause ging.

Als danach Tim Schauen aus Oettingen mit seiner Ukulele-Gruppe auf die Bühne kam, war die Neugierde groß. Zum einen teilte er dem Publikum mit, dass es verschiedene Ukulele-Typen gibt, die nach Stimmlage eingeordnet werden. Zum anderen sagte er, dass es nach acht Monaten Proben der erste öffentliche Auftritt der Gruppe sei - und dann vor so einem großen Publikum. Mit Stücken von den Beatles und STS hatte die Formation aber schnell die ganze Halle auf ihrer Seite.

Alle gemeinsam auf der Bühne in Megesheim

Das große Finale leitete Wolfgang Mayer mit den Riesharmonikern ein mit dem Stück „Highland Cathedral“ von Michael Korb. Der Tanz der Vampire, das „Best auf Boarisch“ und ein Backstreet Boy-Mix führten dann zum „Fast Ende“ des großen Konzertabends, denn für die Zugabe kamen nochmal alle Akteure des Vereins auf die Bühne und spielten gemeinsam eine Zusammenfassung der einzelnen Stücke des gesamten Abends.