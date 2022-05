Samstag-Termin des Megesheimer Starkbieranstichs entfällt

In Megesheim findet der Starkbieranstich am kommenden Wochenende nur eingeschränkt statt. Das müssen Kartenbesitzer nun wissen.

Der für Samstag, 14. Mai, geplante Starkbieranstich in Megesheim muss wegen der Erkrankung der Musik-Kabarettisten abgesagt werden. Das teilt der Verein am Freitag mit. Die bereits erworbenen Eintrittskarten können entweder am Sonntag, 15. Mai, eingelöst oder an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Die Veranstaltung am Sonntag, 15. Mai, findet regulär statt. Sie ist als Biergarten auf dem Megesheimer Schulhof geplant. Einlass ist um 10 Uhr, Beginn um 11 Uhr.

Der Verein Kraterkultur Megesheim bittet einer Mitteilung zufolge, die Umstände zu entschuldigen. (AZ)

