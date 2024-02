Unbekannte brechen in Megesheimer Dorfladen ein und stehlen Tabak

Die Nördlinger Polizei bittet um Hinweise: Die bislang Unbekannten verursachen in Megesheim einen Schaden im dreistelligen Bereich.

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in den Megesheimer Dorfladen eingebrochen. Laut Polizeibericht drangen die Täter zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 6.15 Uhr, in das Geschäft in der Bugstraße ein. Um in den Verkaufsraum zu gelangen, schlugen die Diebe das Fenster ein. Dort entwendeten sie Tabakwaren im vierstelligen Wert und verursachten einen Schaden in Höhe von etwa 600 Euro. Die Nördlinger Polizei bittet um Hinweise und nimmt diese unter 09081/2956-0 entgegen. (AZ)