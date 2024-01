Zecken-Livestream in die Stammkneipe beim Musik-Kabarett mit Helmut Binser

Plus Helmut A. Binser präsentiert urbayerisches Musik-Kabarett in Megesheim. Sein Programm lässt die Turnhalle beben. "Witzig und hintersinnig", sagt die Kritik.

„Ha?“ ist wohl die kürzeste Frage, die im bayerischen Sprachgebrauch verwendet wird, und kann mit „Wie bitte?“ ins Hochdeutsche übersetzt werden. „Ha?“ lautet auch der Titel des brandneuen Programms des Musik-Kabarettisten Helmut A. Binser, das er auf Einladung der Kraterkultur Megesheim in der voll besetzten Megesheimer Turnhalle präsentierte.

Seit mehr als zehn Jahren ist der Oberpfälzer regelmäßiger Gast in der Riesgemeinde, hat sich hier ein Stammpublikum geschaffen und gilt bei seinen Fans als eine Art kleinkünstlerische Institution. So wird er bereits bejubelt, als er im obligaten Binser-Outfit die Bühne betritt: Schwarz sind T-Shirt, Jeans und Hut, knallrot die Schuhe.