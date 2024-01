17-Jähriger nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer übersieht einen 17-Jährigen mit seinem Leichtkraftrad. Der Jugendliche weicht in einen Graben aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Ein 17-Jähriger ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall bei Mönchsdeggingen leicht verletzt worden. Er wurde in das Krankenhaus gebracht.

Um etwa 16.35 Uhr fuhr ein 33 Jahre alter Pkw-Fahrer von Merzingen in Richtung Mönchsdeggingen. An der Einmündung zur Kreisstraße 9 missachtete er das Verkehrszeichen "Vorfahrt achten" und fuhr in die Einmündung ein. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, übersah er dabei einen von rechts kommenden 17-jährigen Leichtkraftradfahrer.

17-Jähriger weicht Pkw aus

Der Jugendliche wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei fuhr er in einen Acker links neben der Fahrbahn. Dort kam er nach etwa 20 Meter zu Fall. Der entstandene Schaden wird auf zirka 1000 Euro beziffert. (AZ)