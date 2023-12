Beim Abschlusskonzert zeigt der Musikverein auch andere Facetten

Die Nachwuchsmusiker präsentieren beim Jahresabschlusskonzert der Mönchsdegginger Musikvereins unter anderem Rockmusik. Auch klassische Stücke werden gespielt.

Einen großen Musikabend zeigte der Mönchsdegginger Musikverein bei seinem Abschlusskonzert: Der gemeinsame Einmarsch der Trommlergruppe, sowie der Jugendkapelle MöBi-Junited begrüßte das Publikum am Konzertabend. Letztere sind eine Formation der Jungmusiker aus Mönchsdeggingen und Bissingen unter dem Dirigat von Johanna Seiler. Als erstes Stück präsentierten die Nachwuchsmusiker das Rockstück „I was made for loving you“ von Kiss.

Anschließend hieß der stellvertretende Vorsitzende David Linder in Vertretung für Holger Ruf die Zuschauer, Ehrengäste und Ehrenmitglieder in der festlich geschmückten Turnhalle in Mönchsdeggingen willkommen.

Musikverein Mönchsdeggingen spielt sein Jahresabschlusskonzert

Ihre großen Fortschritte konnten die angehenden Stammkapellenspieler mit dem darauffolgenden Stück „Latin Flutes“ unter Beweis stellen. Hierbei kamen vorwiegend, wie es der Titel auch schon sagt, die Flöten mit Ihrem Solopart zur Geltung. Anschließend konnten die Zuhörer den Tönen von „Music from Titantic“ und „Highland Cathedral“ lauschen. Die jungen Talente wurden für Ihren Auftritt auch durch den Applaus des Publikums belohnt. Der erste Teil des Abends wurde durch die Zugabe „Musikanten mit Herz“ von der Jugendkappelle beendet.

Mit „Sei uns gegrüßt“ begann die Stammkapelle unter der Leitung von Thomas Oppel ihren Konzertteil. Bei „Marche des Soldats de Robert Bruce“ hörten und schauten die Zuschauer besonders hin, da die ersten Töne nicht wie gewohnt von der Bühne, sondern aus den hinteren Reihen der Halle erklungen. Die Trommel und die Piccoloflöte präsentierten Ihr gemeinsames Solo mit einem, zum Stück passenden, Einmarsch. „Eine letzte Runde“ lautete der letzte Titel, mit dem die Musiker Ihr Publikum in die Pause entließen.

Mehrere Zugaben werden in Mönchsdeggingen gespielt

Die Gäste wurden mit dem Marsch „Marcia Augustana“ vom Musikverein aus der Pause zurück begrüßt. Hier schlossen sich die Ehrungen für abgelegte Bläserprüfungen und langjährige Mitgliedschaften an. Diese wurden von Johanna Seiler als Vertreterin vom ASM Bezirk 16 durchgeführt.

Es folgten die Stücke „You Raise Me Up“, gesungen von Johann Seiler, und „Spirit of 69“. Bei letzterem handelt es sich um ein Medley aus den Titeln „I’m a Believer“, „Massachusetts“ und „Country Roads“. Hier konnte man die Begeisterung vom Publikum spüren, da dieses beschwingt mitklatschte. Beim Stück „Vivaldi’s Winter“ zeigte die Stammkapelle auch mal eine andere Facette.

Bevor der Musikverein sein Konzert mit „Hey Jude“ beendete, bedankte sich David Lindner bei allen Helfern und wünschte dem Publikum einen schönen Abend. Als Zugabe präsentierte der Musikverein die Polka „Total Verliebt“. Hier zeigten Johann Seiler und Marianne Ganzenmüller-Seiler ihr Gesangstalent im Duett. Als weitere Zugabe folgte die Polka „Wir Musikanten“. Wie üblich wurde der musikalische Abend mit der Bayernhymne beendet. (AZ)