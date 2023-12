Gemeinschaftskonzert in ökumenischer Verbundenheit gefeiert

In Mönchsdeggingen geben mehrere Gruppierungen ein gemeinsames Konzert. Eine Geschichte rundet den Abend ab, an dem auch Spenden gesammelt wurden.

Am 3. Advent ist ein wunderschönes Adventskonzert in ökumenischer Verbundenheit in der Klosterkirche in Mönchsdeggingen gefeiert worden. Der Gesangverein Mönchsdeggingen unter der Leitung von Julia Rabel machte den Auftakt mit „Psallite“ von Michael Praetorius, dem „Sterzinger Andachtsjodler“, „Auf ihr Hirten“ und „Bajuschki Baju“.

Der evangelische Kirchenchor unter der Leitung von Bernhardt Rost sang aus der kleinen Adventskantate von Klaus Heinzmann drei Stücke, „Lobt Gott ihr Christen alle gleich“ von Johann Sebastian Bach und einen Satz von Udo Knauer zu „Stille Nacht“.

Durch Gemeinschaftskonzert in Mönchsdeggingen spenden gesammelt

Natürlich durften die Bläser nicht fehlen: Der evangelische Posaunenchor musizierte unter der Leitung von Annegret Lanzenstiel. Sie spielten eine ruhige „Ballade“ und drei Weihnachtslieder: „Wie soll ich dich empfangen“ mit Vorspiel von Ulrich Knörr, „Herbei o ihr Gläubigen“ und „Ihr Kinderlein kommet.“

Der Musikverein Mönchsdeggingen musizierte unter der Leitung von Thomas Opel. Er spielte “Yorkshire Ballad”, “Vivaldi’s Winter”, “You raise me up” und “Little sweet bells”. Es war ein rund um gelungenes Konzert, das von Pater John Paul geistlich umrahmt wurde.

Pfarrer Friedrich Martin erzählte eine tiefsinnige Geschichte zum Thema „Vorbild sein“ und was das im Leben bedeuten kann. Die ca. 100 Besucher spendeten 380 Euro für die Tafel in Nördlingen. Die Organisatoren und Geistlichen sagen vielen Dank allen Mitwirkenden und Besuchern und wünschen eine gesegnete Weihnachtszeit. (AZ)