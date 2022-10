Mönchsdeggingen

12:30 Uhr

Mönchsdeggingen beteiligt sich mit 25 Prozent an der Möttinger Kläranlage

Plus In Möttingen wird auch das Abwasser aus Mönchsdeggingen geklärt. 1,1 Millionen Euro kostet die Co-Finanzierung für Mönchsdeggingen.

Von Peter Urban

Mönchsdeggingens Bürgermeisterin Karin Bergdolt hat in diesem Herbst einen kleinen Veranstaltungs-Marathon vor sich: von Mitte Oktober bis Mitte November wird sie sechs Bürgerversammlungen abhalten, neben dem Kernort in Ziswingen, Merzingen, Untermagerbein, Schaffhausen und in Rohrbach/Thurneck. Im Gasthaus Rose in Mönchsdeggingen wurden nun die größten Projekte der Gemeinde vorgestellt.

