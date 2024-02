Transporterfahrer wird von Sonne geblendet und fährt gegen Laterne

Ein 39-Jähriger übersieht in Mönchsdeggingen eine Laterne. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Ein 39-jähriger Transporterfahrer ist am Mittwoch in Mönchsdeggingen gegen eine Laterne gefahren. Laut Polizeibericht befuhr der Mann gegen Mittag die Albstraße in Richtung Recyclinganlage.

Beim Abbiegen wurde er von der Sonne geblendet, weswegen er die Laterne übersah und frontal dagegen fuhr. Bei dem Aufprall verkeilte sich der Transporter mit der Laterne, sodass ein Schaden von etwa 11.000 Euro entstand. (AZ)