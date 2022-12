Viel Beifall beim Konzert des Musikvereins in Mönchsdeggingen

Der Musikverein Mönchsdeggingen präsentierte beim diesjährigen Jahresabschlusskonzert seine Vielfältigkeit.

In der festlich geschmückten Turnhalle in Mönchsdeggingen hat das Jahresabschlusskonzert des Musikvereins stattgefunden. Unter dem Dirigat von Johanna Seiler hatte die Jugendkapelle ein buntes Potpourri an Musikstücken erarbeitet. Das erste Stück der Nachwuchsmusikanten war "Les Miserables" von Johnnie Vinson – ein Medley zum gleichnamigen Musical.

Anschließend hieß Vorsitzender Holger Ruf nach der dreijährigen Zwangspause die Zuschauer, Ehrengäste und Ehrenmitglieder in der Turnhalle willkommen. Er lud sie ein, dem abwechslungsreichen Programm der Dirigenten zu lauschen und den Abend zu genießen.

Stammkapellenspieler beweisen Fortschritte in Mönchsdeggingen

Mit den Stücken "The Sound of Silence" und "Little Sweet Bells" präsentierten die angehenden Stammkapellenspieler ihre Fortschritte den Zuhörern. Die Jungmusikanten beendeten ihren Auftritt mit der Zugabe "Ein Leben lang".

Traditionell mit einem Marsch, und zwar dem "Hoch Habsburg", begann die Stammkapelle unter der Leitung von Thomas Oppel ihren Konzertteil. Es folgten zwei Medleys. Zum einen ein Medley von Udo Jürgens mit den Stücken "Immer wieder geht die Sonne auf", "Mit 66 Jahren", "Aber bitte mit Sahne" und "Ein ehrenwertes Haus". Mit dem anderen Medley "Mamma Mia" von ABBA entließen die Musiker ihr Publikum mit einem Ohrwurm in die Pause.

Nachdem der Musikverein seine Zuschauer mit der Polka "Ehrenwert" von Martin Scharnagel aus der Pause zurück begrüßt hatte, folgten die Ehrungen für abgelegte Bläserprüfungen und langjährige Mitgliedschaften. Die Ehrungen wurden von Johanna Seiler als Vertreterin vom ASM Bezirk 16 durchgeführt. Sie wurde erst einige Wochen zuvor in den Vorstand gewählt.

Claudia Reinnisch beweist ihr Können am Dirigentenstab

Bei den anschließenden beiden Stücken "Ägyptischer Marsch" und "Augsburger Puppenkiste" übernahm Claudia Reinnisch das Dirigat der Stammkapelle. Sie dirigierte diese beiden Stücke auch schon zuvor in der Probenphase als Vertretung von Thomas Oppel und durfte somit auch beim Konzert ihr Können am Dirigentenstab zeigen.

Mit Beethovens "Ode an die Freude“ zeigten die Stammkapellenspieler, dass sie auch klassische Titel spielen können. Anschließend folgte das Stück "Hallelujah" von Leonard Cohen. Hierbei übernahm Johann Seiler den Sologesang.

Das Publikum spendete am Ende großen Beifall. Bevor der Musikverein sein Konzert mit "Nessaja" beendete, bedankte sich Holger Ruf bei allen Helfern und wünschte dem Publikum einen schönen Abend. Als Zugabe präsentierte die Musikkapelle die Polka "Wir Musikanten". Traditionell wurde der musikalische Abend mit der "Bayernhymne" beendet. (AZ)