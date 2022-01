Weitere Details zu brennendem Müllcontainer bekannt

In Möttingen brannte am Donnerstag ein Müllcontainer. Der Sachschaden beträgt rund 750 Euro.

Die Feuerwehr musste, wie berichtet, am Donnerstagmorgen einen brennenden Müllcontainer bei der Firma Böhm in Möttingen löschen. Nun sind weitere Details bekannt. Der Container, der laut Polizei mit Plastikschnipseln befüllt war, geriet vermutlich durch Selbstentzündung in Brand.

Ein technischer Defekt von einer Verteilungsmaschine konnte ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 750 Euro. (AZ)