Munningen

vor 44 Min.

Emotionaler Abend um die Zukunft des Lauber Kindergartens

Plus Wie sieht die Kinderbetreuung in der Gemeinde Munningen in Zukunft aus? Was für einen zentralen Standort spricht und was für eine Betreuung in den Ortsteilen.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Auf so viel Resonanz wie die Informationsveranstaltung zur Zukunft der Kinderbetreuung in Munningen und seinen Ortsteilen ist in der Nordrieskommune wohl noch nie eine Versammlung der Bürgerschaft gestoßen, nimmt man einmal die Vereinsfeste in der Vergangenheit aus. 220 Besucher kamen am Donnerstagabend in das Munninger Schützenhaus, um sich über die neuesten Entwicklungen zum momentan alles beherrschenden kommunalpolitischen Thema in der Gemeinde auszutauschen. Wie geht es mit dem Kindergarten in Laub weiter? Wird er vor Ort neu gebaut oder entscheidet sich der Gemeinderat für eine zentrale Einrichtung am Standort Schwörsheim? Das sind derzeit die entscheidenden Fragen.

Die beiden Lager liegen weit auseinander

Wie brisant die Angelegenheit ist, wurde bei dem rund dreistündigen Treffen deutlich. Viele Emotionen kamen zum Ausdruck, gleichzeitig aber mindestens genauso eine Reihe von Argumenten für eine primär wirtschaftliche Betrachtungsweise bei der künftigen Ausrichtung der Kinderbetreuung. Etwa 20 Wortmeldungen gab es. Von einer Annäherung der beiden Lager war man am Ende weit entfernt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen