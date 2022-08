Mobiler Funkmast soll den Handyempfang besser machen

Nach langem Hin und Her wurde in Munningen ein mobiler Sendemast aufgestellt. Ab September könnten die Bürgerinnen und Bürger besseren Handyempfang haben.

Gute Nachrichten für alle Vodafone-Kunden im Raum Munningen: Nach langem Hin und Her hat jetzt die Firma Vantage Towers, die zur Vodafone-Gruppe gehört, an der Straße nach Schwörsheim einen mobilen Funkmast aufgebaut, der wieder für gute Mobilfunkverbindungen sorgen soll. Anfang September soll die Anlage ihren Betrieb aufnehmen.

Wie berichtet, wurde Ende 2020 eine lange bestehende mobile Sendestation auf einem Privatgebäude in der Munninger Hauptstraße abgebaut, nachdem der Eigentümer den Vertrag mit dem Telekommunikationsunternehmen gekündigt hatte. Fortan kam es zu teils erheblichen Qualitätseinschränkungen im Vodafone-Netz.

Der mobile Sendemast in Munningen ist eine Übergangslösung

Dass es so lange mit einer Alternativlösung gedauert hat, lag unter anderem an einem fehlenden Standort. Erst als ein Privatmann ein Grundstück zu Verfügung stellte, konnte Vodafone entsprechende Planungen vorantreiben. Der jetzige Standort stieß letztlich auf allgemeine Akzeptanz.

"Der mobile Mast bleibt so lange in Betrieb, bis die von der Telekom geplante dauerhafte Sendestation in unmittelbarer Nähe in Betrieb geht", teilte Vodafone-Sprecher Volker Petendorf auf Anfrage unserer Redaktion mit. Sein Unternehmen werde den Mast mitnutzen und dort seine eigene Antennentechnologie für Mobilfunk und mobile Breitbandnutzung als Untermieter installieren. Wann das Projekt umgesetzt werde, könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten, sagte Petendorf.

Schneller gehen könnte es mit dem Telekom-Funkmast, der in der Nähe des Ortsteils Laub gebaut wird. Hierfür liegt die Genehmigung des Landratsamtes bereits vor. Zu Verzögerungen kam es deshalb, weil die auf dem vorgesehenen Gelände erforderlichen Rodungsarbeiten während der Sommermonate aus naturschutzrechtlichen Vorgaben nicht haben stattfinden können. Diese sollen im Herbst erledigt werden. Danach dürfte den Bauarbeiten nichts mehr im Wege stehen.

Lesen Sie dazu auch

Wie gut bewerten Sie die Netzabdeckung in Ihrem Wohnort? Die Rieser Nachrichten wollen Ihre Meinung wissen und haben eine große Umfrage gestartet: den Heimat-Check. Dabei geht es nicht nur um Mobilfunk, sondern auch darum, wie wohl Sie sich in Ihrer Stadt oder Ihrer Gemeinde fühlen. Bis inklusive 31. August können Sie unseren Online-Fragebogen ausfüllen und dabei auch Preise gewinnen. Am Ende der Umfrage wertet die Redaktion die Themen aus und stellt sie in einer umfassenden Analyse vor. Mitmachen können Sie unter www.heimat-check.bayern.