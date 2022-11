Munningen: Unbekannter fährt Steinmauer an und flieht

Eine Steinmauer ist in Munningen angefahren worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine unbekannte Person hat am Donnerstag im Lerchenring in Munningen eine Steinmauer angefahren. Laut Polizeibericht entfernte sich die Person, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Hinweise an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (AZ)

