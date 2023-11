Unbekannter durchtrennt Kabel einer Abfüllanlage in Munningen

Die Polizei bittet um Hinweise, nachdem zwischen Montag und Dienstag eine Unbekannter in ein Kartoffel-Lagerhaus eingedrungen ist. Ein Kabel wurde beschädigt.

In der Zeit von Montag, 15.30 Uhr, bis Dienstag gegen etwa 8 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter in ein Kartoffel-Lagerhaus in Munningen eingedrungen und hat das Kabel der Abfüllanlage durchtrennt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)