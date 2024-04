Zwei Familien geraten in Streit: Mehrere Verletzte

Noch sind die Hintergründe zu dem Vorfall am Samstagabend nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Zwei Familien sind am Samstagabend in Munningen in Streit geraten. Dabei kam es laut Polizeibericht zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Mehrere Beteiligte wurden leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft. Der genauere Sachverhalt müsse noch ermittelt werden, so die Polizei. (AZ)