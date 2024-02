19-Jähriger Fahrer wird durch Unfall bei Neresheim verletzt

Ein junger Mann verliert zwischen Neresheim und Iggenhausen die Kontrolle über sein Auto. Der Fahrer wurde verletzt. Zwei weitere Personen waren mit im Auto

Ein 19-Jähriger hat am späten Freitagabend zwischen Neresheim und Iggenhausen (L 2033) die Kontrolle über sein Auto verloren. Die Ursache hierfür ist nach Angaben der Polizei noch unbekannt. Das Auto drehte sich und fuhr in die Leitplanke auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Fahrer wurde leicht verletzt, zwei weitere Insassen blieben unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 5300 Euro. (AZ)