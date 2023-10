Unbekannte schlagen Autos in Neresheim mit Stein ein

Zwei geparkte Fahrzeuge werden in Neresheim von Unbekannten beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bislang unbekannte Täter haben am Montagabend in Neresheim zwei geparkte Autos beschädigt. Laut Angaben der Polizei schlugen die Täter zwischen 21.30 und 23.30 Uhr die Heckscheibe der in der Straße Sohlblick geparkten Autos mit einem Stein ein und entwendeten die Kennzeichen. Das Polizeirevier Aalen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07361/5240 entgegen. (AZ)

