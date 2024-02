Unbekannte stehlen bei Einbruch in Neresheim mehrere tausend Euro

Die Polizei sucht nach den bislang unbekannten Tätern. Neben dem Bargeld haben die Diebe auch Schmuck gestohlen.

Bislang unbekannte Diebe sind am Samstag in Neresheim in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Personen zwischen 18.30 und 21.15 Uhr Zutritt zu dem Haus in der Wilhelm-Busch-Straße. Hierbei entwendeten sie mehrere Tausend Euro Bargeld und Schmuck. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen. (AZ)