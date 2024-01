Unbekannter Autofahrer beschädigt Wagen auf Parkplatz in Neresheim

Ein auf einem Parkplatz abgestelltes Auto wird in Neresheim beschädigt. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Freitag ein Auto in Neresheim beschädigt. Wie die Polizei berichtet, wurde das Fahrzeug am Freitag, 12. Januar, zwischen 13.15 und 13.30 Uhr angefahren. An dem beschädigten Audi, der auf einem Parkplatz in der Heidenheimer Straße abgestellt war, entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim unter Telefon 07326/919001 entgegen. (AZ)