18-Jähriger in Nördlingen mit Schreckschusspistole erwischt

Die Polizei stellt bei einem Autofahrer in Nördlingen Drogen und eine Pistole sicher. Der junge Mann erhält eine Strafanzeige.

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch in Nördlingen mit einer geringen Menge Haschisch und einer Schreckschusspistole erwischt worden. Wie die Polizei berichtet, geriet der junge Mann am Mittwoch im Heidenweg in eine Verkehrskontrolle. Es wurden zudem auch Anzeichen von Drogenkonsum festgestellt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Da der 18-Jährige keinen Waffenschein für die Waffe vorzeigen konnte, wurden diese und die Drogen sofort sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der junge Mann erhält nun eine Strafanzeige und muss mit einem Fahrverbot rechnen. (AZ)