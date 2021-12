19-Jähriger missachtet Vorfahrt

Ein junger Mann hat die Vorfahrt eines anderen missachtet und so einen Unfall in Nördlingen verursacht.

Ein 19-Jähriger hat am Montag gegen 13.50 Uhr in Nördlingen einen Unfall verursacht. Beim Abbiegen von der Egerländer Straße in die Kerschensteiner Straße missachtet der Mann laut Polizeibericht die Vorfahrt eines 82-Jährigen, der die Kerschensteiner Straße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, so dass ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand. (AZ)