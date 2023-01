20.000 Euro Schaden: Unbekannte sprühen Graffiti auf Waggons

Unbekannte besprühen zwei ausrangierte Waggons in Nördlingen mit Graffiti. Der entstandene Sachschaden dabei ist enorm.

Unbekannte haben am Wochenende in Nördlingen zwei alte Eisenbahnwaggons mit Graffiti besprüht und damit einen beträchtlichen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei berichtet, soll sich der Vorfall im Zeitraum zwischen dem 27. und 28. Januar zugetragen aben. Die Graffiti wurden auf dem Bahngelände in Nördlingen auf zwei ausrangierte Waggons angebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 20.000 Euro. (AZ)