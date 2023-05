36-Jährige in Sozialkaufhaus in Nördlingen bestohlen

Eine 36-Jährige wird in Nördlingen in einem Sozialkaufhaus bestohlen. Ohne es zu merken, wird ihr Geldbeutel entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Frau ist am Dienstagmorgen, gegen 10 Uhr, in Nördlingen bestohlen worden. Laut Polizeiangaben wurde der Geldbeutel der 36-Jährigen in der Bekleidungsabteilung eines Sozialkaufhauses in Nördlingen gestohlen. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.