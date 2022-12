48-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss durch Nördlingen

Bei einer Verkehrskontrolle in Nördlingen wird am Sonntag ein Mann erwischt, der betrunken Auto fährt. Der 48-Jährige muss nun mit einem Fahrverbot rechnen.

Ein 48-jähriger Autofahrer ist am Sonntag in Nördlingen betrunken Auto gefahren. Kurz vor 20.30 Uhr wurde der Mann in der Wagga-Wagga-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten Alkoholgeruch bei ihm wahrnehmen. Ein anschließender Alkoholtest ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von knapp unter einem Promille. Der 48-Jährige muss nun mit einem Bußgeldbescheid mit Fahrverbot rechnen. (AZ)

