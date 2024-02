57-jähriger Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall in Nördlingen

Eine Autofahrerin übersieht in Nördlingen einen Motorradfahrer. Bei der Kollision entsteht ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall am Sonntag in Nördlingen verletzt. Laut Polizeibericht übersah eine 62-jährige Autofahrerin beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Bürgermeister-Reiger-Straße einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Bei der Kollision stürzte der 57-jährige Motorradfahrer. Er erlitt Prellungen am Bein und musste ärztlich versorgt werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1300 Euro. (AZ)