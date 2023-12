6500 Euro Sachschaden nach Unfall im Kreisverkehr an der Wemdinger Straße

Ein Mann nimmt einem anderen Fahrer die Vorfahrt. Die Autos stoßen frontal zusammen und müssen abgeschleppt werden

Am Kreisverkehr an der Wemdinger Unterführung in Nördlingen hat sich am Sonntagmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 44-jähriger Autofahrer übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr das Auto eines 50-Jährigen und es kam zu einem Frontalzusammenstoß beider Pkw.

Die Autos mussten laut Polizei abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro. (AZ)