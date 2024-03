82-Jähriger übersieht 37-jährige Autofahrerin in Nördlingen

Eine Autofahrerin versucht noch mit einer Vollbremsung einen Unfall zu vermeiden, kann die Kollision aber nicht mehr verhindern.

Ein Unfall hat sich am Samstagmorgen in Nördlingen ereignet. Gegen 7.40 Uhr bog ein 82-jähriger Autofahrer von Pfäfflingen kommend nach links in die B466 ein und übersah hierbei ein anderes Fahrzeug, wie es im Polizeibericht heißt. Die 37-jährige Fahrerin auf der Vorfahrtsstraße konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision nicht mehr vermeiden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. (AZ)