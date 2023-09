Am Hohlen Schänzle gibt es nun einen Aufgang mit geringerem Gefälle

Die Steigung von zwölf Prozent am Aufgang zum Hohlen Schänzle in Nördlingen wurde halbiert. Auch für die Umwelt haben die Arbeiten einen positiven Effekt.

Bei bestem Spätsommerwetter kamen Mitglieder des Stadtrates und Verantwortliche aus der Stadtverwaltung, interessierte Anwohnerinnen und Anwohner, nicht zuletzt auch Mandatsträger wie MdB Ulrich Lange und MdL Wolfgang Fackler zusammen, um ein freudiges, aber auch seit fast einem Jahr überfälliges Ereignis zu feiern: Zum Abschluss der Kanal- und Straßensanierungsarbeiten Am Hohlen Schänzle hatte die Oberbürgermeister Wittner zum Festakt am Stadtmauerdurchgang zur Basteigasse eingeladen.

Mit freudigen Mienen schritt man zuerst zum traditionellen Durchschneiden des zu diesem Zweck aufgespannten Sperrbandes an der Fuß- und Radwegverbindung vom Hohlen Schänzle zur Herlinstraße. Wie der verantwortliche Ingenieur Andreas Eckmeier später ausführte, wurde das Gefälle von zwölf auf sechs Prozent halbiert; alle Anwesenden konnten sich davon überzeugen, dass dies für alle Bürgerinnen und Bürger eine Erleichterung darstellt, für Rollstuhl- oder Rollatorenbenutzer aber die Benutzung der Rampe überhaupt erst ermöglicht. Die Stadt hat – mit Unterstützung der Regierung von Schwaben – in ein kompliziertes Gebilde aus Treppen- und Rampenanlage investiert, dazu wurden gärtnerische Flächen angelegt.

Anwohner am Hohlen Schänzle mussten lange Bauarbeiten aushalten

Bei dem anschließenden kurzen Festakt brachte Oberbürgermeister David Wittner seine Zufriedenheit mit dem gelungenen Werk zum Ausdruck. Das sanierte Straßenstück verbinde zusammen mit der Lindenallee die Altstadt mit ihrer Grünen Lunge, und dank der Anstrengung aller Beteiligter sei die Verbindung fast barrierefrei. Er dankte nicht nur den Baubeteiligten für ihre gute, angesichts der räumlichen Enge nicht einfache Arbeit; auch hätten sie den Unwillen der Anwohner abbekommen. Aber Wittner sprach vor allem auch die Personen an, die an dem rund 300 Meter langem Straßenstück wohnen und länger als geplant Schmutz und Lärm aushalten mussten. Er dankte zudem Matthias Küffner, dem Vorsitzenden des Inklusionsrats für die konstruktive Mitwirkung bei dem Projekt.

Herzlich begrüßte Wittner auch Svenia Rosette, die zuständige Sachbereichsleiterin bei der Regierung von Schwaben, die zusammen mit einem Kollegen angereist war. Rund 350.000 Euro von der gesamten Bausumme, die vorläufig (die Schlussrechnungen stehen noch aus, die Kosten der Wasserleitungs- und Kanalsanierung werden extra abgerechnet) mit rund 1,2 Millionen angegeben wird, stammen aus staatlichen Städtebaumitteln.

Ingenieur Eckmeier erläuterte einige der technischen Schwierigkeiten beim Umgang mit alten Leitungen, die Koordination der verschiedenen Infrastruktur- und Versorgungszweige sowie die Besorgnis, mit der Archäologie Schwierigkeiten zu bekommen. Per Saldo sei auch dem Umweltgedanken gedient worden, weil der Anteil nicht versiegelter Flächen durch sorgfältige Planung gestiegen sei. Von Anfang an gab es eine ökologische Baubegleitung, was nicht zuletzt dem Baum- und Wurzelschutz zugutegekommen sei.

