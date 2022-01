Ampel in Nördlingen gestreift, Polizei hat Sattelzug im Verdacht

Eine Ampel wurde am Montag in Nördlingen beschädigt, die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein frischer Unfallschaden an einer Ampel ist am Montag in Nördlingen festgestellt worden. Kurze Zeit davor, gegen 17.45 Uhr, sei ein Fahrer mit seinem Sattelzug verbotswidrig von der Oskar-Mayer-Straße nach rechts in die Augsburger Straße abgebogen, wie die Polizei berichtet. Zeugen, die gesehen haben, dass der Sattelzug die Ampel gestreift hat, werden gebeten sich bei der Polizei in Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (AZ)