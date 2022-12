Auto angefahren: 2500 Euro Schaden

Ein geparktes Auto auf dem Döderlein-Gelände wird angefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine Unfallflucht hat sich am Samstag, 17. Dezember, zwischen 12.30 und 15 Uhr in Nördlingen ereignet. Ein Mann parkte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Döderlein-Geländes. Als er zu seinem Pkw zurückkam, stellte er laut Polizeibericht fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer seinen Pkw an der rechten Seite angefahren hatte. Dort war leichter roter Farbabrieb vom Fahrzeug des Unfallverursachers erkennbar. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2500 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 melden. (AZ)

