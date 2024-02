Autofahrerin stößt bei Unfall in Nördlingen gegen Lkw

Bei einem Unfall in Nördlingen entsteht ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die 48-Jährige wollte in eine Parklücke fahren.

Eine Autofahrerin hat am Donnerstag in Nördlingen einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, wollte die 48-Jährige gegen 9 Uhr in eine Parklücke im Reutheweg einparken. Dabei stieß sie gegen den hinter ihr wartenden Lkw eines 36-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. (AZ)