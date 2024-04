Autofenster eingeschlagen, Geldbeutel gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat in der Nördlinger Altstadt etwas in der Nacht zum Montag beobachtet?

Die Seitenscheibe eines schwarzen BMWs hat ein unbekannter Täter in der Nacht auf Montag in der Vorderen Gerbergasse in Nördlingen eingeschlagen. Das Auto war dort geparkt. Der Dieb erbeutete einen Geldbeutel im Wert von rund 150 Euro und verursachte einen Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)