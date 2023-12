„Bergweihnacht“ mit Monika Baumgartner sorgt für anrührende Momente

Plus Schauspielerin Monika Baumgartner begeistert in Nördlinger mit besinnlichen und humorvollen Geschichten. Da kurvt eine Jesus-Figur schon mal im Roller um die Kirche.

Überfüllte Kaufhäuser, hektisches Treiben in den Fußgängerzonen und Weihnachtslieder-Gedudel aus allen Lautsprechern – gerade in den Städten ist die Vorweihnachtszeit, die eigentlich „staade Zeit“, von solch unschönen Begleiterscheinungen geprägt. Einen angenehmen und besinnlichen Kontrapunkt dazu setzte die „Bergweihnacht“, die den rund 200 Besuchern im Nördlinger Klösterle präsentiert wurde.

Im Mittelpunkt des Abends stand die bekannte Münchner Schauspielerin Monika Baumgartner. Sie ist vielen als Elisabeth Gruber aus der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ bekannt und ist seit vielen Jahren regelmäßig in zahlreichen weiteren Fernsehrollen (Rosenheim-Cops, Der Alte, SOKO, Komödienstadel …) zu sehen.