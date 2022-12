Betrunken auf Auto in der Berger Straße in Nördlingen aufgefahren

Der 29-jährige Unfallversursacher ist am Sonntag mit 1,8 Promille unterwegs. Den Führerschein verliert er durch die Aktion.

In der Berger Straße in Nördlingen hat sich am Sonntag gegen 18.05 Uhr ein Auffahrunfall ereignet. Bei dem 29-jährigen Unfallverursacher wurde während der Unfallaufnahme durch die Polizei Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden sowie eine Blutentnahme angeordnet, berichtet die Polizei weiterhin. Den Führerschein musste der 29-Jährige abgeben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. (AZ)